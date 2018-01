De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Veel deelnemers aan Nieuwjaarsduik

Onder grote publieke belangstelling namen 247 geregistreerde enthousiastelingen op Nieuwjaarsmiddag deel aan de Nieuwjaarsduik in de Noordzee bij Midsland aan Zee. Ook dit jaar was de organisatie in handen van de Stichting Kinderen Tsjernobyl Terschelling en de Land Rover Club Terschelling. Zoals gebruikelijk stelde Johan Kooijman van de KNRM de buiten- en de watertemperatuur vast. Zijn meetapparaat gaf respectievelijk 8,3 en 6,8 graden Celsius aan. Toeschouwers en zwemmers deden zich na afloop te goed aan de warme chocolademelk, waarvan de opbrengst, die € 1.456,00 bedroeg, ten goede kwam aan de S.K.T.T.