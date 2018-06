De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Veel bezoekers bij Tiger bunkers

De vrijwilligers van het Bunkermuseum op de Tiger op West mochten zich afgelopen zaterdag verheugen in een grote toeloop van bezoekers tijdens de Nationale Bunkerdag. Met man en macht was er gewerkt om alles er tiptop uit te laten zien. Alle moeite bleek niet tevergeefs geweest: liefst driehonderd betalende bezoekers meldden zich in de voormalige kantine van de Duitse bezetters, die tegenwoordig is ingericht als bezoekerscentrum.