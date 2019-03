De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Vacaturejutter: een eilander vacaturebank

de Terschellingernieuws

Sinds begin dit jaar is er een nieuwe Terschellinger website in de lucht: vacaturejutter.nl. Het is een initiatief van Arnold van den Beemt uit Hoorn. Arnold werkt momenteel parttime als verkoopmedewerker bij E.P. Ruijg. Vacaturejutter.nl is een online vacaturebank, maar ook een vacature-marketingbureau. “Ik heb deze pagina opgericht om één online platform aan te bieden waar vraag en aanbod samenkomen”, aldus Arnold.