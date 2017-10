De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > URSUS verlaat Terschelling na 34 jaar

de Terschellingernieuws



Het verenigingsschip van Duikteam Ecuador, de URSUS II, is noodgedwongen door de club verkocht aan Scheepvaartbedrijf Koehoorn in Franeker, een sloopbedrijf en tevens handelsbedrijf in oude motoren en/of onderdelen. Tijdens de inzet als tijdwaarnemingsschip bij de HT-roeirace van dit jaar liep de motor vast. Na enig onderzoek bleek dat reparatie voor de club financieel niet haalbaar zou zijn. Tevens werden de jaarlijkse kosten om het schip in de vaart te houden dermate hoog dat er eigenlijk maar één optie overbleef: afscheid nemen.