De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Unieke weerfoto

de Terschellingernieuws

Afgelopen vrijdagochtend omstreeks zeven uur fotografeerde Sytse Schoustra een zeer zeldzame viervoudige regenboog. Het is een ‘gewone’ dubbele regenboog, die echter boven een vlak wateroppervlak werd weerkaatst waardoor dit unieke plaatje ontstond. De foto trok niet alleen nationale maar ook internationale aandacht, tot in China aan toe. Weervrouw Helga van Leur besteedde speciale aandacht aan dit verschijnsel op haar website en legde uit hoe het verschijnsel ontstaat. “Via de sociale media was er ook veel interesse voor de foto. Zelfs Al Jazeera publiceerde mijn foto”, aldus een trotse Sytse.