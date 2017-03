De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Unieke vondst bij Oosterend

Vrijdag 24 februari liep Harald de Haan langs de vloedlijn van het Noordzeestrand ter hoogte van Oosterend, toen zijn aandacht werd getrokken door een flessenhals die een paar centimeter boven het strand uitstak. De fles bevatte een vloeistof en was afgesloten met een kurk. Na enig graafwerk vond hij in de directe omgeving een fragment van een tweede, soortgelijke fles. Navraag bij Frans Schot en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed leerde dat het een fles betreft uit de periode 1750-1770 en waarschijnlijk afkomstig is uit een scheepswrak.