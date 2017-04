De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > evenement > Uitverkochte Meslânzer Kerk swingt op Sea Songs

Vorige week donderdagavond was de kerk in Midsland het toneel van een unieke samenwerking tussen gemengd koor Terschelling Sursum Corda en de Bark Ragna Crew.

Op enkele plaatsen na was de hele kerk bezet met eilanders en eilandgasten. Voorzitter Tonny Ruijg opende de avond met een warm welkom aan alle bezoekers en aan de Crew die zo welwillend was om mee te werken aan deze maritieme thema-avond. Dirigent en tevens bandlid Ralph Weber had een mooi programma samengesteld vol afwisseling tussen de twee formaties.(foto: Peter van Riessen