In juni heeft Staatsbosbeheer het ‘Echt Terschelling panel’ naar hun mening gevraagd over toezicht in de natuur. 550 mensen vulden de enquête in. Hiervan zijn 239 niet-eilanders en 245 eilanders; de overige deelnemers vallen in de categorie ‘niet bekend’. Een ruime meerderheid van de panelleden die hebben meegedaan aan de enquête onderkent het belang van toezicht in de natuur: 89% van de niet-eilanders en 77% van de eilanders. Dat is voor SBB een positief signaal.