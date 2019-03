De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > evenement > Uitgebreide randprogrammering tijdens Fjoertoer-weekend

Het is al vele jaren gebruikelijk dat er rond de Fjoertoer, die op zaterdag 6 april plaatsvindt, diverse extra activiteiten worden georganiseerd. De deelnemers kunnen zo kennismaken met wat er allemaal nog meer te doen is op het eiland. Ook wordt men gestimuleerd eerder te komen dan wel langer te blijven. De Fjoertoer-organisatie heeft ‘Eilandmeisje’ Marloes Fopma gevraagd de randprogrammering te verzorgen en deze in een nieuw jasje te gieten. Dit jaar is de randprogrammering uitgebreider dan ooit: er kan uit maar liefst twintig activiteiten worden gekozen. De inschrijving start op vrijdag 1 maart om 10.00 uur. Op www.fjoertoerterschelling.nl/extra-activiteiten staan alle activiteiten vermeld.