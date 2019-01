De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Twintig jaar ‘Húske op ‘e Hoek’

Eigenaar van het drenkelingenhuisje is de in 1999 opgerichte stichting ‘Húske op ‘e Hoek’. Het beheer en onderhoud aan het drenkelingenhuisje wordt bekostigd door sponsors en uit giften. Enige tijd geleden werd het bestuur verrast door de heer Kroon uit Dordrecht. Hij maakt- en verkoopt miniaturen van het húske en heeft het bestuur een miniatuur in de vorm van een spaarpot aangeboden, compleet met een mooie gift. Deze spaarpot werd onlangs door bestuursleden aangeboden aan Tamara Cupido, werkzaam bij strandpaviljoen ‘Heart Break Hotel’ in Oosterend en heeft een vast plekje op de bar gekregen waar liefhebbers en sympathisanten een bijdrage kunnen doneren.