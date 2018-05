De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Turnwedstrijd bij EDO

Afgelopen zaterdag lieten de turnsters van EDO in de leeftijd tussen vijf en veertien jaar in de sportzaal op West aan hun familie en andere belangstellenden zien wat ze in huis hadden. Op vier onderdelen – vloer, balk, brug en sprong – turnden ze hun oefening. Een ieder turnde op haar eigen niveau in de eigen leeftijdscategorie.