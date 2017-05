De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Tuigwedstrijd

de Terschellingernieuws

Afgelopen zondagmiddag organiseerde de paardenhoudersvereniging ‘et Hossefolk’ een tuigwedstrijd in de Oosterburen te Midsland. Er kwamen dertien combinaties aan de start, acht onder het zadel en vijf voor de showwagen. Het is een showsport en dus wordt er ook gekeken naar de aankleding van de menner en amazone. Ook het paard moet er netjes gepoetst en verzorgd uitzien. In de eerste categorie won Lianne Smit met Orina en bij de menners bleek Yvonne Lamain met Doede K de beste. Foto’s Marleen Bonnema.