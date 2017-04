De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > TS7 verkocht

deTerschellingernieuws

Al sinds 1984 waren ze samen op zee te vinden: Alfred van Nouhuys en Peter India. In 2002 kochten de garnalenvissers de TS7, een mooie vissersboot waar de heren jarenlang met veel plezier op hebben gewerkt. Maar nu is het schip verkocht. “Er moesten knopen worden doorgehakt”, vertelt Alfred. “En ook al was het geen makkelijke keuze, het is goed zo.”