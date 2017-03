De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > evenement > Traditionele Horecabeurs druk bezocht

Vorige week dinsdag organiseerde Kooyman Grootverbruik, leverancier van food en non-food op Terschelling, de jaarlijkse beurs in Aparthotel Boschrijck op West.Naast de vaste gezichten op de beurs was Willem Kooyman er ook dit jaar weer in geslaagd een paar nieuwkomers naar Terschelling te krijgen om hun producten aan de man te brengen: fruitteler Schulp uit Breukelen en worstmakerij Weidenaar uit Dokkum.