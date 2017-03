De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Tour de Zeehond

Op maandag 17 april fietsen duizenden mensen de toerversie van de Amstel Gold Race. Een van de deelnemers is Floortje Krützmann. Zij is geboren in Amsterdam en woont intussen alweer bijna twee jaar op West-Terschelling.

Ze heeft zich opgegeven als vrijwilliger bij Zeehondenstation Hessel Wiegman en bedacht samen met Erik Brunekreef van café de Zomer om aan haar deelname aan deze fietstocht een actie te verbinden voor de zeehonden. Zie voor meer informatie de Facebookpagina van ‘Tour de Zeehond’.