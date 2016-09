De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Topdrukte bij Rock&Roll Street

De Oosterburen in Midsland vormde vanaf vrijdagmiddag het decor van het Rock&Roll Streetfestival, dat dit jaar zijn 28e editie beleefde. Tot het begin van de avond konden de bezoekers onder prima weersomstandigheden genieten van een scala aan artiesten die optraden op de twee buitenpodia of spontaan tussen het publiek. Het was leuk om te constateren dat er een duidelijke aanwas is van jeugdige rock&roll-liefhebbers, die fraai gekleed door de straat liepen te flaneren. De weersomslag daarna mocht de pret niet drukken, het was ook ’s avonds nog lang erg gezellig in Midsland.

Piet Paulusma temidden van het nieuwe bestuur met v.l.n.r. Vincent Terpstra,

Rinske de Jong, Niek Vuurboom, Sjoerd Tjepkema en Gerlinde Vuurboom.