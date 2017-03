De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > evenement > Tjalf Jan Bakker wint ‘Blik in de Nacht’

deTerschellingerevenement, nieuws

Afgelopen zaterdag verschenen tussen 18.00 en 19.00 uur 47 chauffeurs van vierwiel-aangedreven voertuigen, hoofdzakelijk van het merk Land Rover, aan de start om deel te nemen aan ‘Blik in de Nacht’ een puzzel- en behendigheidsrit voor leden van de Land Rover Club Terschelling. Er moesten drie routes worden gereden die begonnen en eindigden in het weiland van Jaap Haan in Horp. Daar moesten ook drie behendigheidstesten worden uitgevoerd. Tjalf Jan Bakker eindigde op de eerste plaats. Michiel Ter Heege legde beslag op de tweede plaats en Jos Kievits werd derde.