Tigerproject gewaardeerd met extra bonus

De provincie Fryslân en Streekwurk Fryslân (Iepen Mienskipfûns) hebben besloten om gehonoreerde projecten van 2016 die sterk bijdragen aan de doelstellingen van culturele hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018, extra te waarderen met een bonus van € 2.018,=. Binnen elke subsidieronde zijn er vijf projecten die deze extra financiële bijdrage krijgen: in elke regio één project. In elke regio werden drie projecten genomineerd die kans maakten op deze extra bijdrage. In de regio Wadden- eilanden werd het Tigerproject op Terschelling verkozen als winnaar.