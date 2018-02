De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Tien jaar Milieujutter Terschelling

Deze maand is het op de kop af tien jaar geleden dat de Milieujutter Terschelling voor het eerst begon met plastic en ander afval van het strand te halen. Die eerste lading vuil woog 260 kilo. Afgelopen maand haalden de vrijwilligers van de Milieujutter 300 kilo plastic en ander afval op. Er is dus weinig veranderd, de hoeveelheid afval in zee neemt helaas nog niet af. In totaal heeft de Milieujutter de afgelopen tien jaar 134.800 kilo opgehaald, dus bijna 135 ton aan plastics en ander schadelijk afval.