deTerschellingercultuur, jeugd

Op zaterdag 18 februari speelden de jongeren van de Barrevoet Jeugdopleiding de theatervoorstelling ‘Karakters in Oorlog’ in muziekcafé ‘de Vijfpoort’.

Er werden twee voorstellingen gegeven voor een enthousiast publiek. De jongeren slaagden erin zijn om het serieuze thema van de oorlog op een ontroerende, maar ook humoristische manier op het publiek over te brengen.