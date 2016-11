De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Terugblik: Terschellinger Filmdagen

deTerschellingernieuws

Afgelopen weekend vond de achtste editie van de Terschellinger Filmdagen plaats. “Het was een daverend succes”, aldus Kirsten de Bruijn namens de organisatie. “Ruim 90% van de in totaal 3800 beschikbare kaartjes zijn verkocht. Dat is weer een stuk meer dan vorig jaar.” Gedurende vier dagen zijn er in totaal 75 films vertoond, op 15 verschillende locaties op het eiland. Drama, feel-good films, documentaires, thrillers en kinderfilms: er zat voor iedereen iets tussen. Ook kon er worden genoten van diverse Specials. Hierbij worden er allerlei extra’s rondom de film georganiseerd.