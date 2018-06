De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Terschellinger meiden in Tall Ships Race

De komende zomer nemen de tweeling Neeke en Emma Zeijlemaker van Striep en Marleen Jorritsma uit Midsland deel aan de Tall Ships Races 2018. De Tall Ships Races 2018 zal van start gaan op 1 juli in Sunderland (Groot Brittannië) met als bestemming Esbjerg in Denemarken. Op 18 juli vertrekt de vloot naar Stavanger in Noorwegen. De start van de laatste etappe uit Stavanger is op zondag 29 juli, met op 3 augustus de finish in Harlingen.