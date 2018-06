De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Terschellinger inbreng op Alpe d’HuZes

de Terschellingernieuws



Bij de jaarlijkse actie op de Franse Alpe d’HuZes beklimmen de deelnemers hardlopend, wandelend of fietsend onder het motto ‘Opgeven is geen optie’ op één dag tot maximaal zes keer toe de legendarische Alpe d’Huez, om zoveel mogelijk geld in te zamelen in de strijd tegen kanker. Onder de duizenden deelnemers bevonden zich dit jaar ook twee Terschellinger dames, Lois van Dillen en Annemay van Roosmalen. Met hun beklimming haalden ze dankzij vele sponsoren een bedrag van € 6.077,- op.