In het Duitse Kreuth werd van 22 tot en met 29 juli het Europees Kampioenschap Reining verreden. Aan de start verscheen het paard Montana Zans Nic, dat in eigendom is van Lobke Doeksen. Lobke woont op Terschelling maar heeft haar paard in training staan bij reining-trainer Petra van Ede in Moordrecht. Ze hebben zich afgelopen jaar gekwalificeerd voor het EK. Petra reed met Nic een puntentotaal van 210 en hiermee werden ze knap negende op het EK.