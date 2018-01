De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Terschellinger bedrijven bekroond

Niet alleen op lokaal niveau is een eilander bedrijf bekroond, maar ook nationaal zijn een tweetal Terschellinger ondernemingen in de prijzen gevallen. Zo mag

Puur Terschelling uit Oosterend zich net als vorig jaar het ‘Leukste uitje van Friesland’ noemen. Het andere Terschellinger bedrijf dat werd bekroond op de Vakantiebeurs was appartementenverhuur Hoeve Stortum op Kaard. Het door Marjolein en Jacco Kort gerunde bedrijf eindigde op de derde plaats in de landelijke verkiezing van best gewaardeerde appartementen, georganiseerd door Zoover.