SC Terschelling speelde afgelopen zondag een uitwedstrijd tegen Blue Boys uit Nij Beets. Terschelling had de thuiswedstrijd eerder gewonnen, maar dit keer miste het team een hoop vaste krachten. In combinatie met een slecht veld en de harde wind was het geen makkelijke middag, maar toch werd er gewonnen met 0-3.