Terschelling volop in Kerstsfeer

Terwijl in het hele land de sneeuw met bakken uit de hemel viel en zorgde voor verkeershinder en overlast, bleef het winterweer op Terschelling beperkt tot een hagel- of een nattesneeuwbui. Het weerhield velen er afgelopen zaterdagmiddag niet van om een bezoek te brengen aan de jaarlijkse kerstmarkt bij Zus en Herman Kooyman aan de Longway op West. Tevens kan in de Ecuadorstraat op West-Terschelling een bijzonder kersttafereel worden bekeken. In de voortuin bij Fred en Mieke Tot rijden dit jaar drie modeltreinen door een prachtig versierd en verlicht winters kerstlandschap.