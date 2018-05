De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Terschelling verliest van Oosterlittens

de Terschellingernieuws

Terschelling speelde afgelopen weekend een uitwedstrijd tegen Oosterlittens. De thuiswedstrijd werd gewonnen met 2-1 maar de afgelopen weken is SCT niet bepaald in vorm. Uitwedstrijden zijn het hele seizoen al een probleem. Ook afgelopen zondag ging het niet goed en moest Terschelling met 3-1 de meerdere erkennen in de thuisploeg.