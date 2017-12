De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > sport > Terschelling verliest ongelukkig van Read Swart

SC Terschelling speelde afgelopen zondag haar laatste wedstrijd van 2017. Op het kunstgrasveld in Midsland ontving het koploper Read Swart. Terschelling was zeker niet de mindere, maar meerdere factoren zorgde ervoor dat Terschelling na de wedstrijd uiteindelijk met lege handen stond en met 2-3 verloor. Zo was het bijvoorbeeld in de eerste helft goed merkbaar dat op de zaterdagavond (en voor velen ook zondagochtend) voorafgaand aan de wedstrijd het IJsfeest had plaatsgevonden.