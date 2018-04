De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > sport > Terschelling speelt gelijk tegen De Wâlden

Terschelling speelde afgelopen zondag thuis tegen De Wâlden. De uitwedstrijd eindigde eerder dit seizoen in een gelijkspel na een makkelijk gegeven penalty in de laatste minuut. Dit waren de spelers van Terschelling nog niet vergeten en ze waren er dan ook op gebrand om een goed resultaat te halen. De eerste helft was niet om aan te zien, maar in de tweede helft werden er over en weer kansen gecreëerd. De eindstand 1-1 was gezien het verloop van de wedstrijd volkomen terecht.