SC Terschelling liep afgelopen zondag in de wedstrijd tegen Oosterstreek tegen de eerste nederlaag van dit seizoen op. Het sportieve duel tussen beide subtoppers eindigde, na een 3-1 ruststand, in een geflatteerde 5-2. Het grote verschil was dat de thuisploeg effectiever met de kansen om ging en een paar keer op een belangrijk moment scoorde.