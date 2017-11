De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Terschelling in de ban van de Filmdagen

Foto: Sjoerd Slinger

Foto: Hesselina de Boer

Van donderdag 16 t/m zondag 19 november stond het eiland in het teken van de Terschellinger Filmdagen. Tijdens deze negende editie kon men tachtig films kijken op elf verschillende locaties, verdeeld over vier dagen. Op donderdagavond 16 november half negen werden de Filmdagen officieel geopend in de Tonnenloods van Rijkswaterstaat op West-Terschelling. Gasten, genodigden en pers werden ontvangen met een glas bubbels en Italiaanse hapjes van Pasta aan Zee. De Tonnenloods, dit jaar nieuw als filmlocatie, was voor het filmweekend omgetoverd tot filmhuis.