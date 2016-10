De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Terschelling heeft eigen Monopoly spel

Het wereldberoemde vastgoedspel voor snelle onderhandelaars is sinds vorige week vrijdag in een speciale Terschelling editie exclusief verkrijgbaar bij boekhandel Rosenberg in Midsland. Burgemeester Bert Wassink kwam in gezelschap van gemeente- secretaris Hetty de Jong naar de winkel en nam uit handen van Frans Rosenberg het eerste exemplaar in ontvangst.