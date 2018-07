De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Terschelling als filmlocatie

Vanaf half juli tot en met eind augustus is Terschelling de filmset voor de bioscoopfilm ‘Mijn bijzonder rare week met Tess’, die volgend jaar zal worden uitgebracht in de Nederlandse bioscopen. Regisseur Steven Wouterlood en producent Joram Willink van BIND starten deze week met de opnames van de bioscoopfilm, die is gebaseerd op het gelijknamige en bekroonde boek van Anna Woltz en waarvan het scenario is geschreven door Laura van Dijk.