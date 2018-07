De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > sport > Tenniskampioenschappen in volle gang

Bij het ter perse gaan van de krant van deze week waren de Terschellinger Open Kampioenschappen 2018 in volle gang. Afgelopen zondagochtend opende de voorzitter van TOW, Anne Schaafsma, de 31e editie van het toernooi. Eens per jaar wordt dit populaire evenement (het is geen KNLTB-toernooi, red.) georganiseerd. Naast eilander tennisliefhebbers doen er elk jaar ook veel spelers van de wal aan mee. Foto’s: Neeke Wassenbergh-Smit.