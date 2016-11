De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Team Van Dijk wint survival

Afgelopen vrijdag waren er weer heel wat mensen in de weer tijdens de jaarlijkse survival. Er schreven zich 24 teams in, die allemaal vol goede moed van start gingen vanuit het Wrakkenmuseum in Formerum-Zuid. Zij moesten een parcours afleggen dat een lengte had van 30,9 kilometer, waarbij ze zich bij twaalf posten moesten melden en een opdracht moesten uitvoeren. Vijftien ploegen liepen het volledige traject uit, de negen overige werden om 03.00 uur opgehaald en naar Formerum gebracht. Bij de heren won Team Van Dijk, bij de dames ‘Het Wapen van Terschelling’.