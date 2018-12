De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Team Van Dijk wint survival

Zaterdagavond werden de mannen van het survivalteam Van Dijk in het Wrakkenmuseum in Formerum-Zuid gehuldigd als winnaars van het overall klassement van de Terschellinger survival 2018. De dames van ‘het Wapen van Terschelling’ legden beslag op de eerste plaats in het damesklassement en ‘de Schotse Vier’ werd eerste in de categorie ‘Gemengde teams’. Door het aanvangstijdstip te vervroegen liep men langer bij daglicht in het parcours en konden de vele vrijwilligers die de posten bemanden een uurtje eerder van post.