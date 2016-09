De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > gemeente > ‘t Behouden Huys bouwt aan behoud verleden Terschelling

Het gemeentebestuur van Terschelling laat extra werkzaamheden uitvoeren aan het museum ’t Behouden Huys. Om het museum voor lange tijd toekomstbestendig te maken, bleek na onderzoek van de Monumentenwacht zowel extra onderhoud aan de museumpanden als een asbestsanering noodzakelijk. Bovendien is besloten een nieuwe entree te realiseren op de plek van Commandeurstraat 30; de oude entree komt hiermee te vervallen. Het betekent wel dat een tijdelijk sluiting onvermijdelijk is, het museum is dan ook gesloten van 1 oktober 2016 tot 1 juli 2017.