Sursum Corda vrolijk zingend de zomer in

Met het thema ‘De zon en de zee’ luidde Gemengd Koor Sursum Corda vorige week donderdag de zomer in en werd het seizoen afgesloten met een af en toe letterlijk adembenemende Sing-In. Het lijkt haast traditie dat het koor voor het begin van de zomerse onderbreking van zich laat horen. Vorig jaar was dat met een uitvoering op het Havenplein bij De Stilen en de jaren daarvoor al enige keren in dorpshuis Ons Huis op West, de thuisbasis van Sursum Corda. Ook dit jaar werd voor deze locatie gekozen.