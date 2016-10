De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > evenement > Succesvolle tweede editie Trailrun Terschelling

Het was zwaar, maar het was prachtig, zo klonk het bij de finish van de Trailrun Terschelling, die op zondag 9 oktober voor de tweede keer door MooiWeer Events werd georganiseerd. Zo’n 450 trailrunners – onder wie ook veel Terschellingers – genoten van het schitterende en afwisselende, maar ook – zoals het hoort bij een trail – zware parcours. Rob de Bos uit Midsland leverde een uitstekende prestatie door – evenals vorig jaar – op de 15 kilometer als eerste overall te eindigen in een geweldige tijd van 1:04:40