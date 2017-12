De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Strijd om de Oliebollen-cup onbeslist

Afgelopen zondagmiddag werd er op het complex van SC Terschelling in Midsland een potje gevoetbald door oud-spelers van Quick en TVV. Inzet van de wedstrijd was de Oliebollen-cup. In de eerste helft kwam oud-Quick op een 1-0 voorsprong. Direct na het begin van de tweede helft werd de stand gelijk getrokken. In het resterende gedeelte van de wedstrijd vond zowel TVV als Quick nog een keer het net, waarmee de eindstand op 2-2 werd bepaald.