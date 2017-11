De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Strand en wind maken 21e Berenloop zwaar

de Terschellingernieuws



Het bleef – op een flinke hagelbui na – droog afgelopen zondagmiddag tijdens de 21e Berenloop, al maakte de straffe zuid-zuidwestenwind de wedstrijd voor de deelnemers aan het eind nog redelijk zwaar. Toch waren de 4.600 deelnemers na afloop unaniem lovend over het evenement. De Berenloop is nou eenmaal geen makkelijke loop, dat weet je van te voren. En de geweldige sfeer onderweg maakt alles goed. Op de hele marathon was Riekele Kobes uit Leeuwarden de verrassende winnaar, bij de dames won Jacolien Ruizendaal uit Emmeloord. Op de halve marathon kwam de favoriet bij de mannen, Erik Negerman, voor de zevende keer als eerste over de finish. Bij de vrouwen liep Jacelyn Gruppen uit Hoogeveen onbedreigd naar de winst.