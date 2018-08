De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > sport > Stoelendans te paard

Vorige week dinsdagavond werd er een stoelendans georganiseerd door rijvereniging de Terschellinger Ruiters in de manege in Formerum. Ongeveer 250 toeschouwers genoten van een spannende en fanatieke strijd tussen de deelnemers. Dit jaar werden verrichtingen van de ruiters begeleid op de trekzak door Willem Roos en Corné Zorgdrager. Er werd gestreden in drie categorieën: kleine pony’s, grote pony’s en paarden.