Maandag 26 maart om 13.27 uur meldde Steven Klijn de vondst van het nestje met daarin een kievitsei in de speciale app van de Vogelwacht Terschelling. Hij trof het nestje aan in het weiland van Gerard Cupido gelegen ten westen van de Westerboutenweg in Formerum. Steven had vorige week al activiteiten waargenomen die wezen op het maken van een nestje, vertelde hij. “Nadat ik vijf dagen niet in dat weiland was geweest, trof ik daar zojuist een nestje met daarin een kievitsei aan.”