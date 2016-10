De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > natuur > Stem op het Waddengebied

Het Waddengebied is genomineerd voor de titel ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’. Juryvoorzitter Pieter van Vollenhoven maakte de dertien genomineerden onlangs bekend in ‘De Wereld Draait Door’.

Het publiek bepaalt welk gebied wint. Drie gebieden met de meeste stemmen krijgen elk een bedrag van maximaal 300.000 euro om in kwaliteitsverbetering van hun gebied te investeren. Er kan tot maandag 31 oktober 13.00 uur gestemd worden op de website www.mooistenatuurgebied.nl; vervolgens wordt diezelfde avond de winnaar bekendgemaakt.