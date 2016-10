De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > evenement > Staatsbosbeheer organiseert ‘Houtdag’

De gemeente Terschelling, Staatsbosbeheer en Landschapsbeheer Fryslân organiseren op zondag 13 november een ‘Houtdag’. “Het wordt een leuke en leerzame dag over de bossen van Terschelling, over hout en over verantwoord stoken”, zegt boswachter Hessel Hek. Het doel van de Houtdag is om kennis te delen over bossen en (elzen)singels, om mensen bewust te maken van het concept ‘gunstig stoken’ en om over deze onderwerpen in gesprek te raken.