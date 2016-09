De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > natuur > Staatsbosbeheer en Buren van Lies samen op pad

Ruim dertig inwoners van Lies zijn zaterdag 24 september op uitnodiging van Staatsbosbeheer op excursie geweest. Met de strandbus ging het met vertegenwoordigers van SBB naar paal 16. Daar gaven diverse boswachters de deelnemers uitleg over de Levende duinen. Ook Jan Roelof Witting van Rijkswaterstaat was aanwezig en deed zijn verhaal. Na afloop van de leerzame en gezellige dag was er koffie en een juttertje.