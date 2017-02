De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > SPORT – voetbal

AVV wint van Blauwhuis

Afgelopen zondag februari stond de thuiswedstrijd tegen Blauwhuis op het programma. AVV begon scherp aan de wedstrijd en maakte na twintig minuten de 1-0. Blauwhuis wist de stand na dertig minuten spelen op gelijke hoogte te brengen. Vlak voor rust kwam AVV weer op voorsprong, De laatste tien minuten werden nog spannend doordat AVV inzakte en Blauwhuis alles naar voren schoot. Gelukkig voor de thuisploeg werd er in de tweede helft niet meer gescoord en pakte AVV eindelijk weer eens drie punten door met 2-1 te winnen.

SCT speelt gelijk tegen Oldeholtpade

Rond het hobbelige veld stonden afgelopen zondag opvallend veel aanhangers van SC Terschelling.

Zij zagen Oldeholtpade fel openen en in de 22e minuut op voorsprong komen, SCT speelde zich vervolgens steeds beter onder de druk vandaan, creëerde kansen, maar wist deze niet te verzilveren. Tot in de 38e minuut de gelijkmaker viel. Was de eerste helft al enerverend, de tweede helft was zo mogelijk nog spannender, waarbij SCT het laatste kwartier speelde met tien man. Toch bleef de eindstand 1-1.