Sport- en spelmateriaal voor basisschool

Voor het vierde achtereenvolgende jaar organiseerde de Coop de ‘Doe-Koe-scholenactie’, waarbij klanten konden sparen voor sport- en spelmaterialen voor scholen. De klanten van het filiaal in Midsland spaarden de punten voor OBS ’t Hunnighouwersgat. In vier weken tijd leverde de actie een bedrag op van € 589,09. Gymnastieklerares Arine van der Zee heeft een pakket voorwerpen uitgezocht waarmee de kinderen op het schoolplein gevarieerd kunnen spelen. Afgelopen vrijdag overhandigde Rense Nieuwhof, bedrijfsleider van de Coop Midsland, het materiaal en de cheque aan Arine in de sportzaal in Midsland.