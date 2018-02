De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Sponsorloop Brede School West

de Terschellingernieuws



Vorige week donderdag vond op het terrein van de Stilen een sponsorloop plaats, georganiseerd door de Brede School West. Doel van de sponsorloop was om geld in te zamelen om het schoolplein uit te kunnen breiden door een veldje met zand te betegelen en te voorzien van doeltjes. Na een feestelijke warming-up gingen de kinderen onder luid gejuich en aanmoedigingen van vele belangstellenden, ouders en familie van start voor hun rondjes. Het resultaat was een bedrag van maar liefst ruim 6000 euro.